Quem é Rodrigo Mussi? Relembre a apresentação do brother para o 'BBB 22'

Na apresentação para o 'BBB 22', Rodrigo Mussi contou sobre a sua infância 'difícil'. Foto: João Cotta/Globo

O ex-BBB Rodrigo Mussi sofreu um acidente de carro na madrugada desta quinta-feira, 31, e está internado em estado grave no Hospital das Clínicas, em São Paulo.

Diogo Mussi, irmão dele, disse que o ex-brother passou por uma cirurgia na cabeça, que foi bem sucedida. Rodrigo está se recuperando na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital.

Carismático, o gerente comercial protagonizou momentos e brigas marcantes no BBB 22 como integrante do grupo Pipoca e foi o segundo eliminado do programa. Fora da casa, ele segue investindo em uma carreira como influenciador.

Durante a apresentação do elenco do reality, ele contou ter uma trajetória de vida "incrível". "Nasci numa casa de brigas e meus pais se separaram quando eu tinha uns 8 anos", contou ao Gshow.

Natural de São José dos Campos, no interior de São Paulo, Rodrigo foi expulso da casa da mãe e foi morar com o pai aos 12 anos. Aos 18, foi novamente expulso e teve que recomeçar uma vida sozinho.

O influenciador começou a estagiar e, com o dinheiro, alugou um apartamento e financiou a faculdade. Quando tinha 21 anos, ele se tornou o gerente mais novo do Brasil no banco em que começou a trabalhar.

Rodrigo começou a tentar se reaproximar do pai, que acabou morrendo em um acidente de carro. Após o ocorrido, ele resolveu se mudar para a Austrália com o sonho de estudar Marketing. Lá, ele trabalhou como pedreiro, lavador de louça e bartender.

No país, ele também se casou com uma brasileira, mas se separou após dois anos. O brother começou a investir em uma carreira como modelo e, atualmente, conhece 28 países.

Hoje, Rodrigo só tem contato com os dois irmãos e os três haviam passado o primeiro Natal juntos no ano passado. Ele também era muito próximo da avó paterna, mas ela morreu em decorrência de complicações da covid-19 durante a pandemia.