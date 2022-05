Quem é Kate Bush? Conheça a cantora que voltou às paradas com 'Stranger Things 4'

Kate Bush fez sucesso nos anos 1980 e voltou às paradas musicais por fazer parte da trilha sonora de 'Stranger Things 4'. Foto: YouTube/KateBushMusic

Os anos 1980 estão de volta? Graças à nova temporada da série Stranger Things e de uma trama que se passa em 1986, as músicas que bombaram na época voltaram agora às paradas musicais.

Foi o caso de Running Up That Hill, da cantora britânica Kate Bush, que, neste domingo, 29, apareceu entre as 200 músicas mais tocadas no mundo no Spotify. Foram quase 1,1 milhão de reproduções em apenas 24 horas.

Lançada em 1985, a canção faz sucesso não apenas por fazer parte da trilha sonora da série, mas por assumir um papel essencial na história.

Com um ritmo e uma voz melancólica, Kate Bush e o hit parecem se relacionar perfeitamente com Max após a morte do irmão, Billy, que aconteceu na terceira temporada da série.

A personagem enfrenta a culpa após o trauma e os versos, que ela escuta constantemente, falam sobre o sentimento: "Se eu apenas pudesse, eu faria um acordo com Deus. Faria com que Ele nos trocasse de lugar".

Mais madura, Max assume um protagonismo na nova temporada, que também se relaciona diretamente com a cantora britânica. Kate é um ícone feminino dos anos 1980 e sua voz marcante influenciou artistas que vieram depois dela, como a islandesa Björk.

Cantora foi descoberta aos 16 anos e deixou de se apresentar aos 20, no auge da carreira

A Encyclopedia Britannica define Kate Bush como "uma cantora e compositora britânica cujo art rock imaginativo e inventivo – marcado pela sensualidade teatral e experimentação – fez dela uma das cantoras mais bem sucedidas e influentes da Grã-Bretanha no final do século 20".

De fato, Kate chamou a atenção na época por uma voz soprano e por ritmos e performances melancólicas e teatrais. Ela foi descoberta aos 16 anos pelo guitarrista da banda Pink Floyd, David Gilmour, e, para se preparar para as primeiras gravações, chegou a estudar dança e mímica em Londres.

O primeiro sucesso da artista, Wuthering Heights, fez dela a primeira mulher a alcançar o topo das paradas do Reino Unido com uma canção própria, segundo o jornal britânico The Guardian.

Wuthering Heights é o nome da versão inglesa do livro O Morro dos Ventos Uivantes, de Emily Brontë, e foi composta com base na trama da obra.

Apesar de diferir do punk rock que fazia sucesso no país na época, Kate abriu espaço para uma música mais experimental e fez do álbum de estreia, The Kick Inside, um grande sucesso em 1978.

No ano seguinte, porém, quando estava com 20 anos e no auge da carreira, a cantora parou de fazer apresentações ao vivo. O motivo foi a morte de um engenheiro de luz, Bill Duffield, que havia caído de uma altura de 20 metros durante a última turnê da britânica.

Kate demorou 35 anos para retornar aos palcos e, em 2014, fez 15 concertos em Londres. Mas o fato de ela não ter feito shows durante os anos 1980 não impediu que se tornasse um dos maiores nomes da música do período.

Aos 63 anos, a artista pode dizer que empilhou sucessos que influenciam e tocam nas rádios – e nos smartphones – até hoje.

Ouça cinco dos maiores sucessos de Kate Bush:

Running Up That Hill

Wuthering Heights

Babooshka

Cloudbusting

This Woman's Work

