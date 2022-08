Quem é Jennifer Flavin, ex-modelo casada com Sylvester Stallone por 25 anos

Sylvester Stallone e Jennifer Flavin durante um evento em Los Angeles, EUA, em 2016. O casal está se separando depois de 25 anos de casamento. Foto: Danny Moloshok/Reuters

Sylvester Stallone e Jennifer Flavin estão se separando após 25 anos de casamento. A esposa do intérprete de Rocky teria pedido o divórcio a uma corte da Flórida, nos Estados Unidos, na última sexta-feira, 19.

Apesar do longo período de relacionamento, a ex-modelo é a terceira esposa do ator, que foi casado com Sasha Czack, com quem teve dois filhos, de 1974 a 1985. No mesmo ano, ele se casou com Brigitte Nielsen, com quem atuou em Rocky IV, mas a união durou apenas um ano e sete meses.

Segundo a revista People, Stallone e Jennifer se conheceram em 1988, quando o ator tinha 42 anos, e ela, apenas 19. A relação, contudo, só se tornou pública em junho de 1990, quando aparecerem juntos em um evento de gala em Los Angeles.

Neste período, ela também dava início à sua carreira como modelo. Depois do casamento com Stallone, ela participou de diversos reality shows, como Hollywood Women, Good Day Live e American Gladiator. Ela também chegou a fazer uma participação em Rocky V e, atualmente, gerencia uma marca de cosméticos.

Em 1994, o casal passou um período separado, depois que o ator teve um caso com a modelo Janice Dickinson. Em fevereiro daquele ano, ela deu à luz uma menina e Stallone chegou a realizar um teste de paternidade para comprovar que não era o pai da criança.

Sylvester Stallone e Jennifer Flavin juntos em fevereiro de 2000, quando ele tinha 53 anos e ela, 32. Foto: Fred Prouser/Reuters

Um ano depois, ele e Jennifer Flavin anunciaram o retorno do relacionamento e, em 27 de agosto de 1996, nasceu Sophia Rose, a primeira filha do casal. Com três meses, a bebê precisou passar por uma cirurgia cardíaca, mas conseguiu sobreviver.

Stallone e Jennifer se casaram oficialmente em março de 1997 em uma pequena cerimônia em Londres, Reino Unido. No ano seguinte, nasceu a segunda filha do casal, Sistine Rose. A terceira e última, chamada Scarlet Rose, veio apenas cinco anos depois.

Desde então, os dois se mantiveram discretos sobre a relação, fazendo algumas aparições públicas nos mais de 30 anos de relacionamento. Em maio de 2022, o casal chegou a publicar imagens nas redes sociais celebrando os 25 anos de casamento.

Contudo, apenas três meses depois, o divócio foi anunciado. Os rumores sobre a separação já haviam iniciado depois que Stallone cobriu uma tatuagem que tinha no braço com o rosto de Jennifer por uma imagem de seu cachorro.

"Amo minha família. Estamos lidando com essas questões pessoais de forma amigável e privada", disse o ator em comunicado à imprensa americana. Já Jennifer disse à revista People: "Mesmo que não sejamos mais casados, sempre vou apreciar os mais de 30 anos de relação que compartilhamos, e sei que estamos comprometidos com as nossas lindas filhas".

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais