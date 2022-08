Quem é Arthur Urso? Conheça o influenciador que é 'casado' com oito mulheres

O modelo e influenciador Arthur é casado com oito mulheres Foto: Instagram/@arthurourso

O nome de Arthur Urso ganhou as páginas de notícias após ter o muro de sua residência pichado. O influenciador, que se mudou há pouco tempo para João Pessoa, na Paraíba publicou em suas redes sociais que na manhã de segunda, 15, acordou com o muro da “mansão do amor livre”, modo como chama sua casa, vandalizado. Palavras de ordem como: “família do demônio, não são bem vindos, vão embora!” foram pichadas nas paredes do imóvel que está sendo reformado para Arthur morar com as oito mulheres.

O paraibano ganhou holofotes no final do ano passado. O modelo e influenciador ficou famoso por ter se 'casado' com nove mulheres numa cerimônia conjunta. Originalmente casado com Luana Kazaki, Arthur sempre defendeu conceitos como o amor livre e o poliamor. O influenciador e a primeira mulher eram frequentadores de casas de swing, lugar com espaços abertos onde ocorre a troca de casais para a prática sexual ou voyeurismo, que é a observação de todo o movimento íntimo que acontece no local. Foi então que o casal resolveu abrir a relação e aumentar o número de pessoas na união. Uma das mulheres de Arthur, no entanto, não se adaptou ao estilo de vida do influenciador e acabou deixando a casa onde vivia com as outras companheiras do ex-marido.

Arthur Urso é casado com Luana Kazaki, mas os dois tomaram a decisão de aumentar o número de pessoas no relacionamento. Foto: Instagram/@arthurourso

O modelo também se define como um “cuckold”, designação para um homem que sente prazer em ser traído e ver sua esposa, companheira ou namorada fazendo sexo com outros homens. Luana também é adepta da mesma prática. No começo da pandemia de coronavírus o casal abriu uma conta no OnlyFans, rede social paga que disponibiliza conteúdo adulto, para produzir material erótico e dar dicas sexuais para casais. Em entrevista ao programa SuperPop, Arthur revelou que fatura na plataforma cerca de R$ 350 mil reais por mês. "Uma parte do nosso trabalho é ensinar swing. Nosso objetivo é inspirar todos a experimentá-lo. Acho que as pessoas estão começando a parar de se preocupar se a prática é tabu ou não, e estão cedendo ”, comenta Arthur em entrevista ao site Extra.

Apesar de já ter oito mulheres, que moram na mesma casa com o paraibano, Arthur manifestou seu desejo em ter dez companheiras. A média de gastos da família é de R$ 70 mil por mês, segundo o modelo.

O influenciador confessou que no início da convivência tinha um cronograma para ficar com cada mulher, o que tornou as relações muito mecânicas, de acordo com o paraibano. Com um pouco de adaptação e paciência Arthur adotou a espontaneidade como método e deixa as relações ocorrerem de forma voluntária.