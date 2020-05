'Que sofrimento! Primeira vez que passo por isso', diz Zeca Pagodinho por não poder beber em live

Zeca Pagodinho ficou decepcionado por não poder beber cerveja em live Foto: Reprodução YouTube/ Zeca Pagodinho

Zeca Pagodinho comandou uma das grandes lives deste domingo, 10, Dia das Mães. Como já é costume, empolgou o público, mesmo que virtual. No entanto, um aspecto quebrou uma tradição do músico: ele não pode beber cerveja ou qualquer bebida alcoólica.

"Todo hora eu penso que tem um copo aqui, mas é água. Eu meto a mão assim, esqueço, mas é água. Que sofrimento! Primeira vez que eu passo por isso! Mas vamos embora! Lei é lei tem que respeitar", disse Zeca em referência à atuação do Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar).

Em seus shows tradicionais e fotos ao longo da carreira, o cantor sempre aparece acompanhado por um copo de cerveja.

KKKKKKKKKKK o @zecapagodinho sem beber na live é uma coisa maravilhosa. Nem o intérprete de libras aguentou e caiu na risada pic.twitter.com/lZJZlUXVWD — Brasileiríssimos (de) (@brsileirissimos) May 10, 2020

A quebra da tradição gerou comentários nas redes sociais e usuários do Twitter resolveram o problema 'dando cerveja' virtualmente para o cantor. Veja as reações:

sei lá, o jeito que o @zecapagodinho olha pro copo é diferente ❤ #ZecaBrahmaLive pic.twitter.com/9uHp5fWGxX — Rolê Aleatório (@rolealeatorio) May 10, 2020

Zeca Pagodinho puto sem cerveja é o meu espírito animal nesse isolamento — primo do bigu (@YuriMarcal) May 10, 2020

Assistindo essa live do Zeca de dia das mães e esperando o fim da tempestade quando o sol nascerá e voltaremos a sorrir livres! #DiadasMaesBrahmaLive @zecapagodinho @BrahmaCerveja pic.twitter.com/fXF9NVh49T — sommelier de brahma (@amandaocoiimbra) May 10, 2020

Zeca Pagodinho pinguço raiz bebendo água e respeitando as regras mais que o presidente#ZecaBrahmaLive pic.twitter.com/EIDH5Cqbbb — Maria Manoela (@quewilson00) May 10, 2020

No início da quarentena para conter o novo coronavírvus, as lives, principalmente, as sertanejas foram regadas com bastante bebida alcoólica. No entanto, isso mudou depois que o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar) abriu uma representação ética contra as transmissões realizadas pelo cantor Gusttavo Lima. A alega que os shows virtuais no YouTube não têm mecanismo de restrição de acesso ao conteúdo por menores de idade e a repetida apresentação de ingestão de cerveja pode estimular o consumo irresponsável.

Ao fim da apresentação oline que reuniu os clássicos do sambista, Zeca Pagodinho demonstrou ter superado sua resistência inicial com o formato. "É, vocês tinham razão, foi bem legal. Acho que vou tomar fazer mais uma", afirmou criando a possibilidade de mais uma live.

Em seguida, cantor e ator Thiago Martins, que fez o papel de apresentador da transmissão, contou que a performance de Zeca estava em primeiro e segundo lugar nos assuntos mais comentados no Twitter mundialmente. "Eu fico nervoso com isso, prefiro nem saber. Até a próxima! Thiaguinho vai estar comigo", disse Pagodinho.