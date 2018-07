'Que paradise essa água': Narcisa agradece aos céus em vídeo no mar de Angra dos Reis

Narcisa gravou vídeo em praia de Angra dos Reis Foto: Reprodução/Instagram

Narcisa Tamborindeguy começou 2017 em grande estilo. Em Angra dos Reis (RJ), a socialite postou diversas imagens mostrando as maravilhas da ilha, que chama de 'paradise'. Em um dos vídeos, postado no Instagram na quinta-feira, 5, ela aparece no mar, balançando os braços e agradecendo a Deus e à mãe, Alice, pela experiência.

"Que 'paradise' essa água translúcida. Com o Boni cozinhando, melhor chefe do mundo. Muito obrigada, Deus. Obrigada, minha mãe Aliçona, Alice. Beijo, te amo, cuida de mim no céu", disse Narcisa, enquanto mandava beijos e olhava para cima.

Em outro vídeo, a socialite registra imagens de uma tartaruga nadando no mar, para a qual se declara. "Olha a tartaruga, turtle guy. Viva o ano-novo! Olha que loucura, loucura não tem cura", diz e brinca: "Tchau, tartaruguinha. Eu te amo, você vai ser minha filha."

Ai que ilha Grande!!! Movie by @brunoboni Um vídeo publicado por Narcisa Tamborindeguy (@narcisat) em Jan 5, 2017 às 9:21 PST

Minha nova amiga!!! No Paradise Um vídeo publicado por Narcisa Tamborindeguy (@narcisat) em Jan 4, 2017 às 4:01 PST