‘Que não tenhamos mais medo de existir’, diz Marco Pigossi após assumir namoro com cineasta

O ator Marco Pigossi Foto: Rafael Arbex / ESTADÃO

Marco Pigossi agradeceu ao carinho que recebeu dos fãs após assumir um relacionamento com Marco Calvani. O ator se pronunciou sobre o assunto neste sábado, 27.

Marco publicou na sexta-feira, 26, uma foto segurando a mão do cineasta italiano com a legenda: “Chocando zero pessoas”. Esta é a primeira vez que o artista revela estar em um relacionamento homoafetivo.

No Instagram, ele agradeceu a repercussão. “Sobre existir e resistir. Sobre as últimas notícias, quero agradecer a todas as mensagens de carinho e respeito”, iniciou.

“Que a discussão se faça cada vez mais presente e natural. Que o amor seja cada vez mais forte. Afinal, sabemos que o ódio vem do medo”, afirmou.

“Medo do diferente e do novo. Que não tenhamos mais medo de existir! Um beijo a todxs”, finalizou.

Nos comentários, Pigossi recebeu carinho de personalidades do meio artístico. “Te amo”, disse Giovanna Lancellotti. “Seu lindo”, elogiou Alessandra Negrini. “Um grande viva pra você, antes de tudo, querido. Vc é um grande homem, um grande colega, um grande amigo e um grande artista e merece só o melhor. Que seja lindo”, declarou Alexandre Nero.