‘Que a gente consiga sair dos ciclos que nos amarram’, declara Thais Fersoza

A atriz Thais Fersoza Foto: Instagram/@tatafersoza

Thais Fersoza usou as redes sociais nesta quinta-feira, 13, para publicar um texto sobre a importância de ressignificar os momentos ruins da vida e respeitar o tempo de cada um para atravessar situações difíceis.

“Que a gente refloresça! É o que desejo pra mim e pra vocês. Que a gente consiga sair dos ciclos que nos amarram e não nos levam a lugar nenhum. Que a gente tenha humildade e sabedoria pra pedir perdão e perdoar. Recomeçar. Reconstruir. Reinventar e respeitar. O nosso tempo, o do outro, o momento que estamos vivendo e entender as limitações e medos de cada pessoa”, afirmou a atriz no perfil oficial dela no Instagram.

Thais Fersoza publicou, junto com o texto de reflexão, duas fotos: uma em que aparece bem sorridente e, a segunda, um pouco mais séria. Ela frisou que sentimentos de dor e sofrimento são individuais e só quem passa pela situação ruim é que é capaz de avaliar e tomar decisões.

“Cada um sabe de si, do que dói, do que assusta, do que estressa e do que faz feliz! Estejamos atentos e firmes no anseio! Cuidem de vocês! Do próximo e do longe. Da saúde mental, espiritual, emocional. Vai dar certo! Tá? Queria muito que isso chegasse ao coração de vocês”, concluiu.