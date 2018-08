Quatro anos após romper com Spotify, Taylor Swift lança faixa inédita na plataforma

Taylor Swift e Spotify juntos: cantora gravou versão exclusiva de 'Delicate' e cover para a plataforma. Foto: REUTERS/Mario Anzuoni

Os fãs de longa data de Taylor Swift se lembram bem da briga da cantora com o Spotify, quando ela retirou suas músicas da plataforma e deixou seus usuários sem acesso ao então lançamento 1989. Agora, ela prova que a briga foi superada.

A cantora gravou o Spotify Singles, que será disponibilizado à meia-noite desta sexta-feira, 13. O especial inclui uma nova versão de Delicate, que ganhou clipe recentemente, e um cover inédito de September, lançada em 1978 pela banda Earth Wind and Fire.

Em 2014, Taylor retirou todos as suas músicas do Spotify, e só as disponibilizou novamente em junho do ano passado, pouco antes do lançamendo de reputation, seu álbum mais recente.

A cantora vai começar a turnê reputation stadium tour no dia 8 de maio, com shows nos Estados Unidos, Canadá e diversos países da Europa e Oceania.

Taylor publicou uma prévia da parceria com o Spotify em seu Instagram, confira: