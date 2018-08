'Quase encomendamos mais um filho', diz Michel Teló após viagem com Thaís Fersoza

Michel Teló e Thaís Fersoza Foto: Instagram/micheltelo

Com dois filhos pequenos em idades próximas, Michel Teló e Thaís Fersoza se deram de presente uma viagem a dois e, segundo o cantor, a família quase aumentou.

"Quase encomendamos mais um filho", disse ele sobre o passeio que fez à Grécia com a mulher em entrevista ao Programa do Porchat. Os dois são pais de Melinda, de um ano e dez meses, e Teodoro, de onze meses.

"É um lugar romântico, gostoso, bom para namorar", comentou antes. Os filhos ficaram com uma das avós.

Pela primeira vez no país, o cantor disse que era um sonho da mulher conhecer uma das cidades. "A gente vinha se prometendo já há alguns anos, mas daí ela resolveu ficar grávida da Melinda, do Teodoro, aí a gente foi protelando", disse.

Fábio Porchat brincou com o comentário: "Ela foi decidindo ficar grávida sozinha, nem te consultou, né", e ambos riram.

Teló falou da importância desse momento para o casal, principalmente para Thaís que, segundo ele, se dedica em tempo integral aos filhos.

"A gente resolveu dar esse presente para nós como casal. Foi muito gostoso pra gente, acho importante", disse. No começo do ano, eles viajaram com os filhos para Orlando e Punta Cana.