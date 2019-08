‘Quase ‘empacotei’ dessa vez’, desabafa João Gordo após sair do hospital

O músico e apresentador João Gordo. Foto: Instagram/@jgordo

João Gordo usou as redes sociais neste sábado, 17, para comemorar a saída do hospital após um quadro grave de pneumonia.

“Estou um pouco ofegante, porque toda essa movimentação me deixa cansado ainda, mas estou ótimo”, afirmou o músico.

No início de agosto, ele foi internado no Hospital São Camilo, na capital paulista.

No último dia 12, João Gordo foi transferido da UTI para o quarto do hospital.

A banda Ratos de Porão, da qual faz parte, chegou a cancelar a maior parte dos shows de 2019.

“Não foi fácil. Pneumonia não é brincadeira. A gente acha que é só uma tossinha e tal. Eu quase 'empacotei' dessa vez, cara. Então, estou muito feliz por estar de volta. Tenho que ficar alguns dias de repouso absoluto aqui com minha esposa, com meus filhos, gatos e cachorros. Eu queria agradecer todo o carinho dos fãs e amigos, que mandaram positividade para mim”, concluiu o músico no Instagram.

