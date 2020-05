Quarentena: Confira a agenda completa de lives de 25 a 31 de maio

Daniela Mercury Foto: Divulgação/Celia Santos

Desde o início da pandemia do novo coronavírus no Brasil, as lives dos artistas se popularizaram e vêm reunindo milhões de internautas, que, além de assistirem, também colaboram com ações beneficentes para o combate da covid-19. E nesta semana não será diferente: de 25 a 31 de maio, diversos cantores vão se apresentar.

Assim como nos dias anteriores, a agenda desta semana contempla uma variedade de ritmos e gêneros musicais. Para quem gosta de rock, Sepultura vai se apresentar no começo da semana e a banda Metallica vai reprisar um show de 2014, realizado no Peru.

Para os fãs de sertanejo, a diversidade é maior: terá Yasmin Santos, Zezé Di Camargo e Luciano, Leo Chaves e Munhoz e Mariano para animar as noites. A criançada poderá se divertir também, com a live do Patati Patatá. Confira a programação completa com funk, reggae, axé, forró, pop e outros:

Segunda-feira, 25

Hercules Gomes - 19h - YouTube

Garota Sertaneja - 19h - YouTube

Malla 100 Alça e Moleca 100 Vergonha - 19h - YouTube

Matheus Henrique e Gabriel - 20h - YouTube

Swing e Simpatia - 21h - YouTube

Metallica - Show de 2014, no Peru - 21h - YouTube

Siba (Cultura em Casa) - 21h30 - YouTube

Terça-feira,26

Mariana Aydar - 19h - YouTube

Munhoz e Mariano - 20h - YouTube

Clube do Samba Enredo - 20h - YouTube

Quarta-feira, 27

Sepultura - 16h - YouTube

Lula Barbosa - 19h - YouTube

Joelma - 20h - YouTube

Alceu Valença - 21h - YouTube

Quinta-feira, 28

Thaíde - 19h - YouTube

Emicida e Tulipa Ruiz - 19h - YouTube

Felipão - 19h30 - YouTube

João Bosco e Vinicius - 20h - YouTube

Supla (Cultura em Casa) - 21h30 - YouTube

Sexta-feira, 29

Felipe Araújo - 20h - YouTube

Zezé Di Camargo e Luciano - 20h - YouTube

Rosa de Saron - 20h - YouTube

Daniela Mercury - 21h - YouTube

Karina Buhr e Max B.O (Cultura em Casa) - 21h30 - YouTube

Sábado, 30

Teresa Cristina - 15h - YouTube

Fresno, Far From Alaska, Boogarins, Froid, Lagum e outros (Festival Vans Living Room) - 16h - YouTube

Leo Chaves - 16h30 - YouTube

Marcos e Belutti - 17h - YouTube

Patati Patatá - 17h - YouTube

Dennis Dj - 20h - YouTube

Skank - 20h - YouTube

Grupo Menos é Mais - 20h - YouTube

Gian & Giovani - 20h - YouTube

Pedro Luís (Cultura em Casa) - 21h30 - YouTube

Domingo, 31

Cesar Menotti e Fabiano e Trio Parada Dura (Fazenda com Ratinho) 11h - YouTube

Alexandre Pires e Seu Jorge - 14h - YouTube

Avril Lavigne, Anavitória, Jão, Melim e outros (Festival POPlineMasks4ALL) - 14h - YouTube

Banda Eva - 17h - YouTube

Solange Almeida - 17h - YouTube

Vou Pro Sereno - 17h - YouTube

Yasmin Santos - 18h - YouTube

Stonewall 50 e Thiago Mendonça - 21h30 - YouTube