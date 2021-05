Quanto vale o Instagram de Juliette Freire, vencedora do 'BBB 21'?

A paraibana Juliette Freire, vencedora do 'Big Brother Brasil 21' Foto: Instagram/@juliette

Quanto vale o Instagram de Juliette Freire? Essa é praticamente uma pergunta de 'um milhão de dólares'. Antes de tentar estimar valores, vamos aos fatos.

Quando foi uma das convocadas para participar do Big Brother Brasil 21, a paraibana tinha aproximadamente só 4 mil seguidores na rede social.

Conforme foi se destacando, seja em polêmicas, brigas ou desprezo que sofreu dentro da casa por colegas, a maquiadora e advogada foi crescendo em carisma e popularidade na internet.

Para se ter uma ideia, há um mês, Juliette chegou a conquistar praticamente 1 milhão de novos seguidores em um período de dois dias.

O número de fãs da anônima do grupo 'pipoca' do BBB 21 é considerado um fenômeno. Tanto que, no discurso da vitória, narrado pelo apresentador Tiago Leifert, entrou em evidência.

"Você não vai se sentir mais sozinha, Ju. E não sou eu que estou dizendo isso...são os mais de 24 milhões de seguidores que você tem. Juliette, você é um fenômeno. No palco montado pelo público, você nunca saiu do primeiro lugar! Você é a vencedora do Big Brother Brasil", declarou.

E, desde o anúncio da final do programa, a paraibana saltou de 24, 4 milhões para 25,3 milhões de fãs no Instagram. Ela foi a vencedora do reality e faturou R$ 1,5 milhão do programa.

Em um cálculo simples, se Juliette pedisse apenas R$ 1 por seguidor, já teria mais de R$ 25 milhões na carteira.

A Later, plataforma de marketing especializada em Instagram, estima que o valor pago a um influenciador para uma publicação no Instagram varia de acordo com o número de seguidores. Quem tem entre 5 mil e 10 mil seguidores pode lucrar entre US$ 100 e US$ 500 (algo em torno de R$ 500 e R$ 2.500.

Para quem tem 1 milhão ou mais de seguidores, a partir de US$ 10 mil, ou 50 mil reais.

Mas Juliette Freire pode faturar ainda mais. Além de posts patrocinados, a paraibana pode vender stories no Instagram, vídeos no IGTV e lives patrocinadas na rede.