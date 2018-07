Quanto custa o anel de noivado de Sophie Turner e Joe Jonas?

Sophie Turner e Joe Jonas anunciaram que estão noivos. Foto: Landon Nordeman/The New York Times

No último fim de semana, Sophie Turner e Joe Jonas ficaram noivos e mostraram seu anel em publicações no Instagram. Mas você faz ideia do valor da joia? Especialistas em diamantes acreditam que custou, no mínimo, US$ 20 mil (cerca de R$ 63 mil).

A revista Time conversou com alguns especialistas para avaliar o valor do anel. Um representante da Blue Nile, uma joalheria online, disse que o diamante custa entre US$ 20 mil e US$ 30 mil (R$ 63 mil a R$ 94 mil), a depender do tamanho e qualidade. Já uma representante do Brilliant Earth acredita que a joia custe entre US$ 48 mil e US$ 58 mil (de R$ 151 mil a R$ 183 mil).

O CEO da joalheria Diamond Pro, Mike Freed, porém, acredita em um valor muito maior: US$ 150 mil, o que equivale a cerca de R$ 474 mil. A única coisa em que todos os especialistas concordaram foi no fato de o anel escolhido por Sophie e Joe ser único. "Eu nunca vi aquela faixa dupla. É muito interessante para mim", disse Freed.