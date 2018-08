'Quando me convidam, só opino se pedirem', diz Anitta sobre parcerias

A cantora Anitta Foto: RedeTV! / Divulgação

A cantora Anitta falou a respeito de sua parceria mais recente, a música Ao Vivo E A Cores, feita com a dupla sertaneja Matheus e Kauan, e revelou que prefere dar sua opinião apenas quando é solicitada ao trabalhar com outros artistas.

"Não teve uma composição minha, não. Eles mandaram, curti a ideia e aprovei. Quando é um trabalho em que o artista me convida, eu só opino se me pedirem", contou em entrevista ao programa Ritmo Brasil, da RedeTV!, que vai ao ar no próximo sábado, 19.

Em seguida, deu outro exemplo: "Com o [Wesley] Safadão, escrevi para ele, mas se eu curto, entro na ideia do artista, porque eu acho que é uma coisa muito pessoal."

Matheus, da dupla, também elogiou a participação da cantora: "A Anitta ajudou bastante, porque é um universo novo pra gente. Gostamos muito desse desafio, mas é algo bem novo, e no dia de gravar, cheguei pensando: 'Ela faz isso todo dia [gravar clipes]. Vou passar vergonha', mas, no final das contas, ela foi aconselhando, deu uma aula e aprendi rápido."

Confira o resultado da parceria abaixo: