'Quando casei, sabia que não era bom pra mim', diz Marília Gabriela

Marília Gabriela Foto: Fábio Rocha / Globo / Divulgação

A apresentadora Marília Gabriela, que já foi casada com o ator Reynaldo Gianecchini, o astrólogo Zeca Cochrane e o empresário Reinaldo Haddad, falou a respeito do matrimônio em entrevista ao Conversa com Bial, que irá ao ar na próxima sexta-feira, 7.

Marília afirmou que o casamento não era necessariamente algo positivo: "Quando me casei, sabia que aquilo não era bom pra mim. Casei porque eu gostava demais, queria estar junto em tempo integral".

Gabi ainda contou mudanças em sua vida ao longo do tempo: "Eu virei um animal solitário, mesmo. Leio, vejo série, fico em silêncio. Meu celular não toca mais. Fui afunilando as minhas amizades frequentes, os encontros, fui ficando sozinha e descobri que o trabalho era a minha vida social. Voltar para casa era minha hora de ficar sozinha".

A jornalista também citou a morte do ator José Wilker, em abril de 2014, como um dos motivos pelos quais encerrou o De Frente Com Gabi, que foi ao ar pelo SBT até o início de 2015.

"Depois da morte do Wilker, conversei com o meu psicanalista na época, Contardo Calligaris, e disse a ele: 'Se eu morrer em um fim de semana, em casa, só vão me descobrir na segunda-feira à tarde [por estar sempre sozinha]. A não ser quando faço teatro! Ele falou 'Ótimo, vão te descobrir na própria sexta!'"

Em 2016, Marília Gabriela voltou a fazer entrevistas ao apresentar uma 'reedição' do TV Mulher no canal pago Viva, seu trabalho mais recente na TV. Atualmente, tem trabalhado no teatro, com a peça Casa de Bonecas - Parte 2 (leia mais aqui).

