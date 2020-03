Pyong Lee mostra o filho sorrindo e encanta: 'para alegrar seu dia'

O youtuber e hipnólogo Pyong Lee com o filho Jake. Foto: Instagram/@pyonglee

O youtuber Pyong Lee, o oitavo eliminado do BBB 20, conheceu o filho Jake há poucos dias, uma vez que o bebê nasceu enquanto ele estava confinado no reality show. Agora, em um processo de adaptação, ele tem publicado nas redes sociais alguns momentos com o menino e neste sábado, 21, encantou os seguidores com um sorriso do pequeno.

"Um sorriso do Jake para alegrar seu dia!", escreveu o hipnólogo ao publicar um vídeo do recém-nascido, que já tem 1,4 milhão de seguidores no Instagram.

Pyong aproveitou a publicação para conscientizar as pessoas sobre os cuidados necessários para evitar a disseminação do novo coronavírus.

"Ele pediu pra vocês ficarem em casa e tomarem muito cuidado com o coronavírus! Vamos levar muito a sério para que não aconteça uma tragédia no nosso país", alertou.

Jake nasceu no dia 16 de fevereiro, mas Pyong só soube disso cinco dias depois, após ganhar a prova do anjo e ser presenteado com fotos do bebê. Antes de entrar no Big Brother Brasil, o hipnólogo deixou um vídeo gravado para falar sobre quando o filho nascesse.

"Provavelmente, o programa vai poder me premiar com algo, caso eu ganhe uma prova do líder ou do anjo, de ver foto dele, de saber dele e isso vai me trazer tranquilidade e paz", disse. "Mesmo que eu não saiba, eu sei que vai estar tudo bem."

Pyong chora ao conhecer o filho

O youtuber optou por não ver vídeos de Jake após sair do BBB 20 e pegá-lo no colo assim que fosse possível. O encontro entre pai e filho foi emocionante, levando Pyong a uma crise de choro. A cena foi registrada pelo mulher dele, Sammy Lee, e pelo pai dela.

Assista abaixo: