Protagonista de ‘The Flash’ dispara alarme de avião ao fumar cigarro eletrônico

O ator Grant Gustin. Foto: REUTERS/Mike Blake

O ator Grant Gustin ocasionou o disparo do alarme de fumaça durante um voo após acender um cigarro eletrônico. De acordo com o TMZ, o protagonista da série The Flash viajava de primeira classe e foi ao banheiro fumar logo após a decolagem da aeronave, o que acabou ativando os alarmes.

Fontes relataram que a fumaça começou a sair pelo banheiro, forçando o piloto e co-piloto a usarem máscaras de oxigênio. Os comissários de bordo confiscaram o cigarro eletrônico de Gustin.

Apesar do ocorrido, a aeronave não apresentou qualquer problema e realizou o pouso com segurança em Vancouver. O ator chegou a ser questionado pelas autoridades canadenses, mas foi liberado apenas com uma advertência.