Protagonista de ‘Mulher Hulk’ expõe rejeição da Marvel em ‘Venom’

'Mulher Hulk: Defensora de Heróis' já está disponível no Disney+. Foto: Disney Media and Entertainment Distribution

Tatiana Maslany estreou nesta quinta-feira, 18, como protagonista em Mulher Hulk: Defensora de Heróis, no Disney+. No entanto, apesar de o papel principal na trama do Universo Cinematográfico Marvel (MCU, na sigla em inglês), a atriz já enfrentou rejeição do estúdio dos super-heróis no passado.

Em participação no podcast Comedy Bang Bang, Tatiana expôs a situação: "Me rejeitaram várias vezes. Tentei fazer Venom. Não o próprio Venom."

Segundo ela, a ideia era ganhar um papel de namorada do anti-herói “ou qualquer outra coisa”. A atriz ressaltou, ainda, que não precisava ser par romântico de Eddie Brock (Tom Hardy), “apenas do Venom, do simbionte”. “Ela foi cortada”, disse bem humorada.

Agora, Tatiane tem uma série para chamar de sua. Em Mulher Hulk: Defensora de Heróis, ela é Jennifer Walters, prima de Bruce Banner (Mark Ruffalo) e carrega em seus genes a mesma predisposição que ele para virar um gigante verde. Devido à sua transformação, ela acaba contratada para uma divisão especializada em casos sobre-humanos, envolvendo super-heróis e super vilões.

A trama já está disponível no Disney+. Além de Maslany e Ruffalo, o elenco conta com Tim Roth, Benedict Wong, Ginger Gonzaga, Josh Segarra, Jameela Jamil, Jon Bass e Renée Elise Goldsberry. A série é produzida por Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Kat Coiro e Jessica Gao.