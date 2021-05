'Projota No Limite': Inspirado no reality, rapper fez provas de comida

Projota experimentando um prato de strogonoff de frango Foto: Instagram/ @projota

O paladar exigente de Projota teve grande repercussão nas redes sociais, após a participação dele no Big Brother Brasil 21. O rapper, que não gosta de pratos típicos como strogonoff e lasanha, participou de desafios inspirado nas provas do No Limite.

O reality, que começou nesta terça, 11, na Globo, fez sucesso nos anos 2000 com as provas de comidas inusitadas, como olho de cabra e cérebro de boi. Então, a marca patrocinadora do programa, Skol, testou as preferências alimentares do ex-BBB, em ação nas redes socias.

Foram dois vídeos publicados no Instagram nesta segunda-feira, 10, e terça-feira, 11, em que Projota teve de comer, respectivamente, uma lasanha a bolonhesa e um strogonoff de frango.

O artista aceitou ambos os desafios e a reação dele viralizou nas redes sociais. "Quando eu volto para comer pudim?", brincou o cantor nos comentários do post. "Absolutamente genial", disse Tiago Leifert.

Confira: