Projota, ex-participante do 'BBB 21', lança novo álbum; ouça

O rapper Projota lança novo álbum nesta quinta-feira Foto: Instagram/@bbb

O rapper Projota lançou, nesta quinta-feira, 13, o álbum A Saída Esta Dentro. O novo trabalho já está disponível em todas as plataformas digitais; ouça aqui.

"Espero que as músicas e tudo que cerca esse trabalho toque o coração de vocês assim como tocou o meu", disse o artista.

Ele esteve na edição do Big Brother Brasil 21 no ano passado e foi eliminado com 91,89% dos votos. Assim como Karol Conká, Lumena e Nego Di, o rapper saiu do programa com índice de rejeição alto.

O novo trabalho de Projota fala sobre os desafios que enfrenta, amor e outros. Nesta quinta-feira, o rapper também lançou o clipe da música Pássaros, em parceria com a cantora Lourena.

Assista ao vídeo: