Projeto oferece aulas gratuitas para alunos do ensino fundamental na quarentena

Enquanto o ensino presencial não volta, a empresa educacional Nave à Vela estará liberando gratuitamente para escolas públicas e privadas o acesso ao projeto Nave Digital, que contém videoaulas complementares ao currículo do 1º ao 9º ano do fundamental.

Nas atividades, primeiro há uma contextualização do tema e depois vem a parte prática, com o intuito de estimular os alunos a colocarem a mão na massa para construir projetos e superar desafios, a fim de desenvolver o senso de empatia, colaboração, protagonismo, autonomia e o letramento tecnológico das crianças.

Há desde atividades como a construção de quadros de empatia, a fim de trabalhar habilidades socioemocionais, até a criação de engenhocas eletrônicas, aplicando conceitos de física.

Devido ao isolamento social e às restrições de materiais, as atividades foram planejadas para serem feitas com itens caseiros. As aulas duram cerca de 50 minutos e são baseadas na cultura maker, que consiste na ideia de que as pessoas são capazes de fabricar, construir, reparar e mudar objetos dos mais variados tipos com as próprias mãos.

"A aprendizagem prática baseada na tentativa e erro, característica da aprendizagem maker, ajuda o aluno a descobrir seu meio de aprendizagem pessoal e a entender que as respostas sempre estão à uma pesquisa de distância”, afirma Bruno Ferrari, um dos diretores do Nave à Vela.

“As temáticas das aulas trazem assuntos relevantes que podem ser trabalhados em paralelo com outras disciplinas, levando a um enriquecimento de projetos multidisciplinares e sua maior compreensão", completa.

Para os alunos acessarem o material, é necessário que as escolas entrem em contato com a Nave à Vela pelo site da empresa (clique aqui). Os professores também terão acesso gratuito a conteúdos de formação e planejamento de aulas. Além disso, os colégios ganharão um acompanhamento para implementar a metodologia da melhor maneira.

