Produtora anuncia vinda de Harry Styles ao Brasil em 2022

Harry Styles faria shows em São Paulo e no Rio em 2020, mas todos foram adiados Foto: Instagram/@harrystyles

A visita de um dos cantores mais populares da atualidade, Harry Styles, está confirmada para este ano no Brasil. É o que anunciou a produtora Live Nation, responsável pelo agendamento de shows de diversos artistas internacionais, em uma publicação no Instagram nesta terça, 18.

O post não fala diretamente sobre o cantor, mas traz diversas dicas aos fãs.

No vídeo, é possível ouvir um trecho de Adore You, uma das canções mais conhecidas, e o início traz a sigla da música Treat People With Kindness.

Além disso, a legenda faz referências a Lights Up, com “acendam as luzes”, a Golden, com “tempos dourados”, e a Watermelon Sugar com um emoji de melancia. No final, o vídeo mostra “Brasil 2022”.

Assista:

Harry Styles está em sua segunda turnê mundial, Love On Tour, para divulgar as canções do último álbum, Fine Line, lançado em 2019. O cantor faria shows em outubro de 2020 em São Paulo e no Rio de Janeiro, mas todos foram adiados por tempo indeterminado em razão da pandemia do novo coronavírus.