Problemas com alcoolismo levam Ben Affleck à clínica de reabilitação

O ator Ben Affleck. Foto: Dylan Martinez/Reuters

Após um pedido da ex-mulher, Ben Affleck voltou a se internar em uma clínica de reabilitação nesta quarta-feira, 22. As informações são do site TMZ.

De acordo com a publicação, o ator, que sofreu uma recaída e foi piorando, sabia que precisava de ajuda. Em 2001, o astro de Liga da Justiça se internou por problemas com alcoolismo. No ano passado, ele chegou a anunciar que havia completado o tratamento: "Quero viver uma vida plena e ser o melhor pai que eu puder ser", publicou na página oficial no Facebook .

Apesar da separação, que ocorreu em 2015, Ben Affleck e Jennifer Garner mantém uma relação boa, graças aos filhos: "Quero que meus filhos saibam que não há vergonha em procurar ajuda quando você precisa e que eles devem ser a fonte de força para qualquer um por aí que precisa de ajuda, mas tem medo de dar o primeiro passo".

Em entrevista à revista Grazia, em fevereiro, Timothy Affleck, pai de Ben, acusou Hollywood pelo alcoolismo do filho. "Hollywood é um lugar asqueroso. Eu acho que foi um fator decisivo nos problemas de Ben com a bebida. Você é meio que forçado a virar uma outra pessoa e isso é difícil quando volta para casa, para a família. Afeta sua vida inteira. E acho que isso é um dos maiores perigos da indústria cinematográfica", desabafou.