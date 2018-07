Problema na prótese de silicone faz Valesca Popozuda ser internada às pressas

A cantora enfrentou problemas com a prótese de silicone. Foto: Reprodução/Instagram

Valesca Popozuda não esperava ser operada às pressas por conta de um problema com sua prótese de silicone no seio direito.

Após sentir fortes dores na última sexta, 24, a cantora foi internada e recebeu a notícia de que precisava trocar as próteses.

"A última prótese que coloquei era vitalícia. Ainda bem que sempre cuidei bem da saúde, e no primeiro sinal de dor, corri para o hospital. Meu médico disse que poderei voltar em breve às atividades normais", disse a funkeira à coluna Retratos da Vida, do jornal Extra.

Valesca achou que as dores eram normais por conta da movimentação que fez no palco um dia antes.

"Depois de um susto já estou em casa, aproveitando a comidinha da minha mãe, o amor do Pablo, meu filho, e os cuidados da minha irmã e fiel escudeira", disse Valesca, que recebeu ordens para repousar e em breve poderá voltar às suas atividades normais.

Ainda de acordo com a publicação, a funkeira optou por operar em um modesto hospital em Nilópolis, na Baixada Fluminense, em vez de se submeter a uma cirurgia na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Mesmo assim, a conta do hospital onde Valesca foi operada chegou a R$ 1,5 mil.