Priyanka Chopra Jonas está de volta a Bollywood em ‘Jee Le Zaraa’

Priyanka Chopra Jonas está no novo filme de Bollywood Foto: Reprodução Instagram / @priyankachopra

A estrela indiana Priyanka Chopra Jonas anunciou nesta terça-feira seu retorno a Bollywood. O novo filme Jee Le Zaraa, dirigido por Farhan Akhtar, reúne ainda as celebridades Katrina Kaif e Alia Bhatt.

Nas redes sociais, Priyanka disse que mal pode esperar para se reunir às amigas para iniciar a filmagem do roteiro que, segundo ela, é uma celebração da amizade. O título do filme pode ser traduzido como “viva um pouco”. A história se passa durante uma viagem de carro de três amigas.

“Fale sobre todas as estrelas se alinhando! Este é para a irmandade, para a amizade e para quebrar os padrões! Mal posso esperar para pegar a estrada com Aloo e Katty. Meu coração está sorrindo”, escreveu a atriz da série Quantico. Recentemente, Chopra estrelou o thriller da Netflix O Tigre Branco, em breve estreará na série Citadel e no filme Matrix 4.

Katrina Kaif também postou no seu perfil a foto das três atrizes juntas e comemorou sua participação no longa de Bollywood. “Eu simplesmente amo essas garotas e estar perto delas é sempre muito divertido. Combine isso com um ótimo roteiro, um diretor incrível e uma viagem e o céu é o limite.”

Alia Bhatt legendou a mesma foto dizendo: “50 ligações de zoom depois. Inúmeras risadas depois. Com o coração cheio de amor e emoção. Aqui estamos nós. Jee Le Zaraa”.

O diretor Farhan Akhtar comemorou mais uma direção com a Excel Entertainment. “Estou emocionado em anunciar meu próximo filme como diretor”, escreveu o diretor de O Que o Coração Deseja. “Jee Le Zaraa começará as filmagens em 2022 e mal posso esperar para colocar esse show na estrada”