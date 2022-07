Priscilla Alcantara começa nova turnê nacional em agosto

A cantora Priscilla Alcantara estreia nova turnê pelo País e início será em Salvador. Foto: Rodolfo Magalhães

Os fãs de Priscilla Alcantara já podem se animar, pois a cantora começará uma nova turnê pelo País a partir do dia 5 de agosto. A vencedora do The Masked Singer Brasil 2022 dará início a série de shows por Salvador, na Bahia.

Ela apresentará um repertório sobretudo com canções do primeiro álbum Você Aprendeu a Amar?, lançado em outubro de 2021.

Depois da passagem por Salvador, Priscilla estará em São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Os preços das entradas variam entre R$ 120 e R$ 60 e estão sendo vendidas no site da Sympla.

No Instagram, nas últimas semanas, a artista tem feito uma série de publicações sobre o retorno aos palcos após dois anos de pandemia de covid-19.

"Eu tô tão feliz que tô soltando aqui vários spoilers e também pra te falar que ainda tem ingresso a venda. Clica na vbio e vamo se ver (sic)", escreveu.

Confira a agenda completa da turnê de Priscilla Alcantara: