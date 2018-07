Priscila Montandon se muda para o Rio para morar com Fernanda Gentil

Fernanda postou uma foto das malas e do cachorro de Priscila no aeroporto Foto: https://www.instagram.com/gentilfernanda/

Nesta quinta-feira, 13, Fernanda Gentil postou uma foto em seu Instagram de um carrinho de aeroporto cheio de malas e com um cachorro, Romeu. Ao que tudo indica, a namorada da apresentadora, Priscila Montandon está de mudança para o Rio de Janeiro.

No fim de março, uma fonte adiantou à revista Quem que as duas tinha decidido morar juntas. Na legenda da foto, Fernanda escreveu: "Bem-vindo, Romeu", o cachorro de Priscila.

O casal está junto desde julho de 2016. Elas assumiram o namoro em setembro e têm recebido muito apoio dos fãs. Nos comentários do Instagram da apresentadora, as pessoas mandaram felicitações a Fernanda e Priscila. A principal preocupação de alguns é se Nala, cachorra de Gentil, se dará bem com Romeu.