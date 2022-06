Priscila Fantin é hospitalizada após dores e febre: 'Estresse'

Priscila Fantin passou mal e precisou ir ao hospital por conta de estresse. Foto: Instagram/@priscilafantin

Priscila Fantin contou nesta segunda-feira que precisou ser hospitalizada após passar mal. Em suas redes sociais, ela compartilhou detalhes do ocorrido.

"Passei o dia inteiro no hospital com dores intensas pelo corpo todo, fraqueza e febre. Como eu sou sempre muito forte, estávamos estranhando esses sintomas. Eu não queria ir, mas o Bruno Lopes disse que ia me dar o melhor bolo de chocolate do mundo."

Ela disse que hospital estava lotado de pacientes com dengue e covid-19. "Desmaiei duas vezes, chorei de dor, tomei remédio na veia e quando saíram os resultados dos exames: nenhuma alteração orgânica no meu corpo."

O motivo dos sintomas, segundo a atriz, foi estresse do sistema límbico. O médico receitou que ela descansasse e se divertisse. "E ainda ganhei o bolo no final", brincou.