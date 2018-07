Príncipes William e Harry participam de premiere de ‘Star Wars: Os Últimos Jedi’ em Londres

Os príncipes William e Harry participaram da premiere europeia do filme 'Star Wars: Os Últimos Jedi' e foram recebidos por BB-8 Foto: Hannah McKay/Reuters

Os príncipes William e Harry participaram da premiere europeia do filme Star Wars: Os Últimos Jedi, que aconteceu nesta terça-feira, 12. Os dois irmãos chegaram desacompanhados e foram recebidos pelo BB-8, um dos robôs que fazem parte da trama.

Além de ‘conversarem’ com BB-8 e receber uma reverência do roboô, William e Harry também se encontraram com os produtores e atores do novo filme da saga Star Wars e ganharam capacetes de Stormtroopers, os famosos soldados da franquia. Em novembro, o site The Hollywood Reporter confirmou que os irmãos fazem participação especial como Stormtroopers no longa.

O evento aconteceu no Royal Albert Hall, em Londres, e recebeu apoio da Royal Foundation, fundação que William e Harry administram e que distribui recursos para ONGs de diversos campos de atuação. Mais de 400 pessoas ligadas a esses programas relacionados à fundação foram convidados para participar da premiere do filme com os príncipes.

Star Wars: Os Últimos Jedi estreia no Brasil nesta próxima quinta-feira, 14, e você pode ler a crítica do filme feita pelo Estadão aqui.

Veja abaixo fotos e vídeos de William e Harry na premiere do filme.

The Duke of Cambridge and Prince Harry were each presented with a special gift this evening - their own Stormtrooper helmet! #TheLastJedi pic.twitter.com/NnCmWzkcmw — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 12 de dezembro de 2017

Tonight’s Premiere is supporting The Royal Foundation - we are honoured to have so many of those involved in the projects as guests tonight. @EndeavourFund @WeAreCoachCore @fly2pole pic.twitter.com/CANnMpkrIg — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 12 de dezembro de 2017

VEJA TAMBÉM: Príncipes Harry e William visitaram set de Star Wars: Os Últimos Jedi em 2016.