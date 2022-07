Príncipe William homenageia Lady Di em carta no dia de seu aniversário: 'Ela ficaria orgulhosa'

Nesta sexta, 1º, a princesa Diana completaria 61 anos e o príncipe William aproveitou para homenageá-la em carta feita para as finalistas do Prêmio Diana. Foto: Jane Barlow/AFP e John Stillwell/ Reuters

Nesta sexta-feira, 1º de julho, o príncipe William homenageou sua mãe, a princesa Diana. Em uma carta feita para os finalistas do Prêmio Diana, que exalta pessoas que se dedicam ao trabalho humanitário e ações sociais, William lembrou que Lady Di compeltaria 61 anos neste dia.

"Parabéns por receber o Prêmio Diana hoje! Você faz parte de uma geração inspiradora de jovens que estão mudando o mundo por meio de suas ações, e admiro imensamente seus esforços. Admiro imensamente seus esforços. Suas histórias são notáveis", começou ele na carta.

Durante a leitura, o príncipe citou a mãe, dizendo que os finalistas do prêmio são "a personificação do legado de minha mãe".

"Sei que ela ficaria muito orgulhosa de todas vocês. Acredito que não há melhor maneira de celebrar sua vida e trabalho do que reconhecer pessoas incríveis que dedicam tanto tempo e esforço para ajudar aqueles ao seu redor", completou, em trecho reproduzido pela People.

Em 2021, a princesa Diana completaria 60 anos se estivesse viva e o príncipe William se reuniu com seu irmão, o príncipe Harry, para inaugurar estátua em homenagem à princesa. O monumento fica no Suken Garden do Palácio de Kensington.

Recentemente, a duquesa de Cambridge Kate Middleton também prestou homenagem à sua falecida sogra. No primeiro dia de comemorações do Jubileu de Platina da rainha Elizabeth II, ela usou um vestido branco e um chapéu que indicam referência na roupa usada por Diana em 1991 para assistir um desfile de militares que serviram na Guerra do Golfo.