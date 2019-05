Príncipe William fala que irmão não irá mais dormir após nascimento de bebê real

Príncipe William Foto: Hannah McKay/Reuters

Experiente no quesito paternidade, príncipe William decidiu dar palpites na vida familiar do irmão. Príncipe Harry e Meghan Markle acabaram de tornarem-se pais de um menininho.

William, que é pai de Charlotte, George e Louis, se pronunciou nesta terça-feira, 7, pela primeira vez sobre o nascimento do sobrinho.

O príncipe ironizou as noites mal dormidas no início da paternidade. "Estou muito feliz em dar as boas-vindas ao meu irmão à Sociedade de Privação do Sono. Isso é ser pai!", disse.

O duque de Cambridge também declarou que está ansioso para conhecer o sobrinho: "Estamos absolutamente empolgados e ansiosos para vê-lo nos próximos dias, quando ele se acalmar em casa".

O vídeo de William ao lado de Kate Middleton foi publicado pelo perfil oficial do Palácio de Buckingham, no Instagram.

Assista ao vídeo:

