Príncipe William e Kate Middleton comentam caretas de príncipe Louis no Jubileu da rainha

Príncipe Louis, bisneto da rainha Elizabeth II, roubou a cena durante o Jubileu de Platina da monarca. Foto: Alastair Grant/Pool Photo via AP

Durante a celebração dos 70 anos de reinado da rainha Elizabeth II, quem roubou a cena foi o príncipe Louis, de 4 anos. O bisneto da rainha, filho caçula do príncipe William com Kate Middleton, foi fotografado fazendo caretas em vários momentos.

As imagens das caras e bocas do garoto viralizaram nas redes sociais e nesta segunda-feira, 6, o perfil oficial do Instagram do casal, fez uma publicação sobre o Jubileu de Platina da rainha, com uma referência discreta ao filho.

"Que fim de semana fantástico de comemorações. Ver pessoas de todo o país se reunindo com familiares, amigos e entes queridos foi extremamente especial. Agradecemos a todos que compareceram para mostrar gratidão à Rainha e seus inspiradores 70 anos de liderança", começaram o Duque e a Duquesa de Cambridge.

"Das multidões no Mall [importante avenida de Londres] às comunidades que organizam festas de rua por todo o país, esperamos que você tenha tido um fim de semana inesquecível. Todos nós tivemos um momento incrível, especialmente Louis", brincaram.