Príncipe William e Kate excursionam para agradecer luta de profissionais de saúde contra a covid-19

Príncipe William e sua esposta Kate em Edimburgo Foto: Andy Barr/PA Wire/Pool via REUTERS

O príncipe britânico William e sua esposa, Kate Middleton, chegaram a Edimburgo nesta segunda-feira, 7, para iniciar uma turnê nacional de trem pelo Reino Unido para conhecer e agradecer profissionais de saúde da linha de frente, funcionários de casas de repouso e professores por seus esforços durante a pandemia de covid-19.

William, neto da rainha Elizabeth e segundo na linha sucessória ao trono, e Kate atravessarão dois mil quilômetros pela Inglaterra, Escócia e País de Gales a bordo do Trem Real, parte de uma viagem de três dias.

Eles iniciaram a turnê na noite de domingo, 6, na Estação Euston de Londres, onde ouviram o astro pop galês Shakin’ Stevens cantar sucesso dos anos 1980 Merry Christmas Everyone antes de partirem para a Escócia.

“Obrigado a todos os trabalhadores do transporte por manterem o país no rumo ao longo deste ano difícil”, escreveram em um anúncio de informações do trem antes da partida.

O Reino Unido é o país europeu mais duramente atingido pela covid-19 e acumula mais de 60 mil mortes.

“O duque e a duquesa estão muito ansiosos para colocar em destaque o trabalho incrível que está sendo feito em todo o país ao longo deste ano difícil”, disse o Palácio de Kensington em um comunicado.

A rainha Vitória foi a primeira monarca a usar o Trem Real em 1842 para viajar de Slough para a estação londrina de Paddington, mas críticos questionaram seu propósito nos últimos anos, dizendo que ele é caro e pouco usado.