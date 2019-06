Príncipe William diz que não há problema se algum de seus filhos for gay

Príncipe William durante visita a entidade que apoia comunidade LGBTQ+ em Londres. Foto: Jonathan Brady/Pool via REUTERS

O príncipe William disse nesta quarta-feira, 26, que estaria absolutamente bem se um de seus filhos fosse gay, mas admitiu que ficaria preocupado com a perseguição e o ódio que ele ou ela enfrentaria por conta do status de realeza.

O príncipe, de 37 anos, segundo na linha de sucessão ao trono britânico e destinado a ser um futuro monarca e, como tal, líder da Igreja da Inglaterra, tem três filhos com sua esposa Kate Middleton: George, de cinco anos, Charlotte, de quatro, e Louis, com dois anos.

“É algo que me deixa nervoso, não por que me preocupa que eles sejam gays, nada assim. É mais pelo fato de que me preocupo pelas pressões que eles irão enfrentar, e o quão mais difícil a vida deles poderá ser”, disse William em uma visita a uma organização de caridade que apóia jovens da comunidade LGBTQ+ sem moradia.

Perguntado sobre como se sentiria se algum deles fosse gay, ele disse “absolutamente bem”. Ele disse que a questão era algo que ele apenas havia começado a pensar sobre desde que se tornou pai. “Particularmente para a minha família e a posição na qual estamos, isso é o que me preocupa”, disse. “Eu apoio completamente qualquer decisão que tomarem, mas me preocupa, do ponto de vista de pai, o número de barreiras, palavras de ódio, e toda a discriminação que pode vir. Essa é a parte que realmente me incomoda um pouco”, admitiu.

William fez os comentários em uma visita ao Albert Kennedy Trust (AKT) em Londres para a abertura de um novo centro de serviços, antecedendo a realização da Parada anual do Orgulho LGBTQ+ de Londres e para reconhecer o aniversário do levante de Stonewall, episódio que marca o início do movimento que luta por direitos iguais para gays, lésbicas, pessoas bissexuais, e transgêneras.