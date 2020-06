Príncipe William declara que está ‘preocupado com a cintura’ após isolamento social

O príncipe William demonstrou preocupação em relação ao ganho de peso durante a quarentena por causa do novo coronavírus. Isso porque o integrante da família real estaria cozinhando muito no isolamento social com a família no Reino Unido.

“Estou preocupado com a cintura da nação e com todo o chocolate e bolos”, declarou William, de acordo com a revista People.

Em um evento público nesta quarta-feira, 17, ele desabafou sobre a preocupação com a forma física no período em que teve de ficar mais em casa. “Eu cozinhei bastante em casa. O chocolate cai muito bem, né?”, disse.

Esta foi a primeira aparição pública de William desde o início da pandemia. Ele participou da visitação à uma estação de ambulâncias de Kings Lynn, que fornece assistência emergencial 24h.