Príncipe William comemora aniversário com fotos em família; veja

A princesa Charlotte e os príncipes George, William e Louis Foto: Instagram / @kensingtonroyal

O príncipe William completou seu aniversário de 38 anos de idade neste domingo, 21, e comemorou com uma foto ao lado de seus filhos, os príncipes Louis e George, e a princesa Charlotte.

Ele também publicou uma homenagem ao príncipe Charles por conta do Dia dos Pais na Inglaterra.

O retrato em família foi tirado por sua esposa, Kate Middleton, no início do mês de junho.

Confira as fotos publicadas pelo perfil do Palácio de Kensington no Instagram abaixo: