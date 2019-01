Príncipe Philip pede desculpa para vítima de acidente de carro 

Princípe Philip no casamento da princesa Eugenie Foto: Alastair Grant/ AP

Na carta, datada de 21 de janeiro e publicada pelo jornal Sunday Mirror, ele desejou a Emma Fairweather uma “rápida recuperação de uma experiência dolorosa”.

O pedido de desculpas, acompanhado pela assinatura “Atenciosamente, Philip”, veio depois de a família real ser amplamente criticada por sua resposta ao acidente. Dois dias após a colisão, Philip também recebeu uma advertência da polícia por dirigir sem cinto de segurança.

Philip saiu sem ferimentos depois que o Land Rover que dirigia rodou após bater no carro de Fairweather em 17 de janeiro, perto da residência real de Sandringham em Norfolk, leste da Inglaterra.

No acidente, Fairweather, de 46 anos, quebrou o pulso, enquanto quem dirigia o carro, que levava ainda um bebê de nove meses.

“Eu gostaria que você soubesse que sinto muito por minha parte no acidente no cruzamento de Babingley”, disse Philip na carta. Ele culpou o reflexo do sol pelo acidente.

“Em condições normais, não teria dificuldade em ver o tráfego vindo da direção de Dersingham”, disse.