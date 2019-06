Príncipe Louis veste réplica de roupa que Harry usou, em 1986, no aniversário da rainha

Príncipe William, Kate Middleton e o pequeno príncipe Louis. Foto: Instagram/@kensingtonroyal

O príncipe Louis roubou a cena no Trooping The Colour, tradicional evento de aniversário da rainha Elizabeth II. Na ocasião, toda a família real se reúne na varanda do Palácio de Buckinghan.

Neste sábado, 8, Louis, de um ano de idade, apareceu pela primeira vez na cerimônia, carregado pelo príncipe William e Kate Middleton.

Ele usava uma blusa branca bordada e um shorts azul, uma réplica da roupa usada pelo príncipe Harry, tio dele, em 1986, na mesma celebração. Na época, o então pequeno Harry era carregado pela princesa Anne e estava ao lado de sua mãe, a princesa Diana.

No Twitter, internautas não resistiram a fofura de Louis e repercutiram a vestimenta do príncipe.

No canal oficial da família no YouTube, é possível assistir a um trecho da cerimônia de aniversário da rainha em 1986. A princesa Diana aparece ao lado do pequeno Harry com a roupa que inspirou a vestimenta de Louis agora, em 2019.

Assista ao vídeo:

O uso de réplicas de vestimenta não é novidade na família real: o príncipe George, irmão mais velho de Louis, utilizou um macacão azul que fazia referência à roupa usada pelo pai dele, William, quando fez sua primeira aparição no aniversário da rainha.

Confira a sequência de imagens do Trooping The Colour deste sábado, no perfil oficial do Palácio de Buckinghan, no Instagram.