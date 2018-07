Príncipe Harry zoa Barack Obama antes de entrevistá-lo

Príncipe Harry entrevistou Barack Obama durante os Invictus Games em Toronto, em setembro Foto: Kensington Palace courtesy of The Obama Foundation via AP

A pressão de entrevistar Barack Obama deve ser grande, mesmo que você seja o príncipe Harry. Em setembro, o noivo de Meghan Markle entrevistou o ex-presidente dos Estados Unidos durante os Invictus Games e, neste dominigo, 17, um trecho dos bastidores da conversa foi divulgado.

Enquanto Obama parece à vontade, Harry diz estar nervoso. Mesmo assim, consegue encontrar coragem para brincar com o ex-presidente.

"Eu preciso fazer sotaque britânico?", pergunta Obama. "Não, mas se você começar a fazer pausas longas nas suas frases, vou ter que fazer aquela cara", brinca Harry, mostrando a expressão.

Assista ao momento:

A AP informa que a entrevista é uma participação editorial de Harry no programa Today, da BBC Radio 4, que vai ao ar no dia 27 de dezembro. Ainda de acordo com a agência, Obama falou sobre suas memórias do dia em que deixou a presidência e expôs alguns de seus desejos para o futuro.