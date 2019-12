Príncipe Harry veste-se de Papai Noel para enviar mensagem de Natal

Príncipe Harry vestido de Papai Noel para desejar um feliz Natal a crianças de uma instituição beneficente do Reino Unido. Foto: Reprodução da Scotty's Little Soldiers

O príncipe Harry vestiu-se de Papai Noel para desejar um feliz Natal para as crianças de uma instituição beneficente do Reino Unido. A mensagem foi publicada nesta sexta-feira, 20, no site da Scotty's Little Soldiers, organização que acolhe filhos de soldados que morreram em serviço pelas Forças Armadas Britânicas.

Ao iniciar o recado, o duque de Sussex faz o tradicional "ho, ho, ho" do personagem, inclusive colocando a mão na barriga avantajada.

"Ouvi dizer que há 190 de vocês aí este ano, então, por favor, cause o máximo de caos humano possível", disse Harry.

Em seguida, o príncipe incentivou as crianças a "olharem em volta e perceberem que fazem parte de uma família, parte de uma comunidade incrível".

Crianças da Scotty's Little Soldiers assistem ao vídeo do príncipe Harry, em que ele envia mensagem de feliz Natal. Foto: YouTube/Scottys TV/Reprodução

Ele comentou sobre a dificuldade que é perder os pais, mas disse que, por já ter conhecido algumas delas, sabia que eram "incrivelmente fortes".

"Sei que cada um de vocês, ajudando um ao outro, terá um futuro incrível pela frente e um Natal fantástico também. Seus pais, eles nunca serão esquecidos e vocês nunca serão esquecidos", completou o príncipe.

Ao final, Harry deseja a todos um "Natal fantástico" e um feliz ano-novo. Neste momento, ele retira a barba postiça e revela o rosto conhecido com a barba ruiva.

Assista abaixo: