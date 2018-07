Príncipe Harry pede ‘permissão’ à rainha para se casar com Meghan Markle

Príncipe Harry e a atriz Meghan Markle estão namorando desde o ano passado Foto: Montagem: REUTERS/Chris Jackson | REUTERS/Phil McCarten

A família real britânica está prestes a comemorar mais um casamento. Segundo informações do tabloide Daily Mirror, o Príncipe Harry quer o aval da Rainha Elizabeth II para pedir a mão da atriz Meghan Markle.

De acordo com a publicação, uma fonte afirmou que ele já iniciou conversas com a monarca e o casamento deve acontecer ainda este ano. O provável local da cerimônia é a Abadia de Westminster, onde seu irmão William casou-se com Kate Middleton e seu pai Charles com a Princesa Diana.

O namoro entre Harry e Meghan foi confirmado no final do ano passado e, nos últimos meses, os rumores de uma possível união só aumentaram.

Atualmente, Meghan está no Canadá para gravar episódios da série Suits. A atriz deve se mudar em breve para o Palácio de Kensington, residência oficial de Harry no Reino Unido.