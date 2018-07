Príncipe Harry faz teste de HIV na primeira live da família real britânica

Durante a primeira live feita pela família real britânica, o príncipe Harry fez teste de HIV em uma clínica de Londres. Foto: Clodagh Kilcoyne/Reuters

A página no Facebook da família real britânica fez nesta última quinta-feira, 14, sua primeira transmissão ao vivo. O vídeo foi do príncipe Harry, a quinta pessoa na linha de sucessão ao trono britânico, fazendo um teste de HIV em uma clínica de Londres.

“Não importa se você for homem, mulher, gay, hétero, negro, branco ou até mesmo ruivo. Por que você também não vem fazer um teste?”, disse Harry enquanto fazia o rápido teste que exige só uma gota de sangue para detectar os anticorpos que defendem o organismo do vírus. No caso do príncipe, o teste deu negativo.

A princesa Diana, mãe de Harry, ficou conhecida por ser uma das primeiras pessoas de destaque que participaram de campanhas de prevenção ao HIV, ainda no início dos anos 1990, quando o estigma em relação ao vírus e à aids ainda eram comuns.

Veja abaixo a live completa.

VEJA TAMBÉM: Os melhores memes com o príncipe George.