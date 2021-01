Príncipe Harry está feliz, apesar de mágoa com família real, diz amigo

O príncipe Harry Foto: Steve Parsons / AFP

O príncipe Harry está de coração partido por ter rachado com a família real, mas ele e sua esposa Meghan Markle estão felizes com a nova vida nos Estados Unidos, afirmou o jornalista e confidente do casal, Tom Bradby, em uma entrevista que será veiculada no sábado.

Harry e Meghan, duque e duquesa de Sussex, se mudaram para Los Angeles com o filho Archie ano passado, após abrirem mão de seus cargos oficiais na família real, por discordâncias com outros membros e diante de imensa atenção da imprensa. “Acho que ele está de coração partido pela situação com sua família”, disse Bradby, em uma entrevista para a emissora ITV.

“Mas eles estão infelizes? Não, acho que não, eu acho que estão muito felizes na verdade, mas acho que eles lutam contra suas posições na vida, acho que todos eles fazem isso”.

Uma entrevista de Bradby com o casal durante visita à África em 2019 forneceu detalhes sobre as tensões crescentes com a família real desde o casamento do ano anterior e o nascimento do filho, com uma Meghan em lágrimas descrevendo as dificuldades de ser mãe e precisar lidar com o escrutínio incessante.

Harry também admitiu discordâncias com o irmão mais velho, príncipe William, o segundo na linha de sucessão do trono.