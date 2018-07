Príncipe Harry e príncipe William celebram Dia Global da Saúde Mental

Príncipe William, Kate Middleton e príncipe Harry comemoram o Dia Mundial da Saúde Mental no Palácio de Buckingham, em Londres Foto: Heathcliff O'Malley/ Reuters

Como parte da celebração do Dia Global da Saúde Mental, os príncipes Harry e William reuniram, nesta terça-feira, 10, os apoiadores do programa "Heads Together", que visa combater o estigma em torno das doenças psicológicas, como depressão e ansiedade, no Palácio de Buckingham, em Londres.

Durante discurso no evento, William agradeceu a todos pelo apoio ao projeto, principalmente à sua mulher, Kate Middleton, que também faz parte da iniciativa. "Ela foi a primeira a perceber que poderíamos trabalhar com saúde mental, cada um na sua área de atuação. E também viu que grande parte dos traumas mal resolvidos da infância causavam problemas familiares e de vício na vida adulta".

O príncipe Harry teve sua participação marcada por um reencontro bem caloroso. No caso, um encontro com um amigo de quatro patas: o labrador Cooper, cão de serviço do militar da marinha inglesa Phil Eaglesham. O oficial elogiou a proximidade que a realeza tem com a questão da saúde mental no ambiente das Forças armadas.

"Nós admiramos muito Harry por fazer isso. Ele é jovem e já esteve em muitas zonas de guerra e vivenciou como é estar nesse tipo de lugar. Isso vale muito para os veteranos que podem estar sofrendo. Ele entende o que estamos passando", afirmou Eaglesham.

O discurso de Harry no evento, porém, não foi voltado aos militares. Ele fez um breve discurso avaliando que esse é o melhor momento para ampliar a discussão em ambientes escolares e empresariais sobre a saúde mental e que, para isso acontecer, seria necessário procurar novas parcerias para o projeto.