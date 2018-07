Príncipe Harry e Meghan Markle terão bolo de banana no casamento – saiba por que

Príncipe Harry e Meghan Markle. Foto: REUTERS/Andy Stenning

Há uma semana, príncipe Harry e Meghan Markle anunciaram que estão noivos, e o casamento deve ocorrer entre março e junho de 2018 e, de acordo com a People, alguns detalhes do casamento já foram definidos. O bolo escolhido, por exemplo, será de banana.

Harry adora banana, mas a escolha do sabor pode ter um significado a mais, de acordo com a revista. Algumas horas antes de Harry e Meghan confirmarem o relacionamento em outubro do ano passado, ela publicou em seu Instagram uma foto de duas bananas 'se abraçando', com a frase 'durma bem' na legenda.

Por isso, pessoas próximas ao casal dizem que os dois terão um bolo de banana por causa dessa postagem.