Príncipe Harry e Meghan Markle passam despercebidos em bar de Londres

Meghan Markle e o príncipe Harry. Foto: Frank Augstein / AP

O príncipe Harry e Meghan Markle foram flagrados em um pub (espécie de bar) em Londres, na Inglaterra, com o filho Archie, alguns domingos atrás.

O TMZ obteve fotos do duque e da duquesa de Sussex dentro do estabelecimento (veja aqui). Ela estava de bermuda e ele vestia um boné, enquanto segurava a cadeirinha do bebê de quatro meses em mãos.

De acordo com o site, eles não receberam um tratamento diferenciado e ficaram por cerca de duas horas no restaurante. Segundo uma testemunha, a duquesa trocou as fraldas do pequeno e muitos clientes sequer os reconheceram. Perceberam, no entanto, a presença de seguranças particulares e dois policiais.

Alguns internautas brincaram dizendo que Harry e Meghan Markle são 'gente como a gente', já que não é comum, na visão de alguns fãs, imaginar a família real frequentando espaços públicos sem receber destaque.

