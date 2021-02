Meghan Markle e príncipe Harry esperam segundo filho

Meghan Markle ao lado do príncipe Harry e com o filho Archie. Foto: Toby Melville/Pool/Reuters

Meghan Markle e o marido Harry, duquesa e duque de Sussex, estão esperando o segundo filho, disse um porta-voz do casal neste domingo, 14. Os dois renunciaram aos deveres reais em janeiro de 2020 e se mudaram com o primogênito, Archie, para o sul da Califórnia a fim de viver uma vida mais independente e escapar da mídia britânica.

"Podemos confirmar que Archie será um irmão mais velho. O duque e a duquesa de Sussex estão muito felizes por esperar o segundo filho", disse o porta-voz.

O anúncio foi acompanhado por uma fotografia em preto e branco de uma Meghan visivelmente grávida deitada na grama com uma mão na barriga e a cabeça apoiada na perna do príncipe. A foto foi tirada pela amiga e fotógrafa Misan Harriman.

"Meg, eu estava lá no seu casamento para testemunhar o início dessa história de amor, e minha amiga, estou honrada de capturá-la crescer. Parabéns ao duque e à duquesa de Sussex por esta boa notícia!", escreveu Misan na legenda.

Archie nasceu em maio de 2019. Desde o fim de suas obrigações reais, Harry e Meghan continuaram o trabalho de caridade e assinaram acordos de TV e outras mídias, lançando seu podcast de estreia em dezembro. No ano passado, Meghan contou que ela teve um aborto espontâneo em julho, em uma revelação extraordinariamente pessoal vinda de um alto perfil da realeza britânica.

Os dois se casaram em uma concorrida cerimônia em 2018 que chamou a atenção do mundo, mas depois desistiram de seus papéis reais oficiais após desentendimentos com outros membros da família e em face da grande atenção da mídia. O relacionamento do casal com a imprensa britânica azedou rapidamente e eles abriram processos contra vários jornais.

Na semana passada, Meghan ganhou uma reivindicação de privacidade contra um jornal por imprimir trechos de uma carta que ela escreveu para seu pai.