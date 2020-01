Príncipe Harry e Meghan Markle dizem 'obrigado' ao Canadá após viagem

O príncipe Harry e a mulher, Meghan Markle, durante a visita à Casa do Canadá, em Londres, no dia 7 Foto: Daniel Leal-Olivas / Pool via Reuters

O príncipe Harry e sua mulher Meghan Markle visitaram a instituição diplomática Casa do Canadá em Londres nesta terça-feira, 7, para agradecer a alta comissária do Canadá para o Reino Unido pela hospitalidade que receberam durante as festas de fim de ano.

O casal real se reuniu com a alta comissária Janice Charette e visitaram a Galeria Canadá, localizada dentro da organização, onde está ocorrendo uma exibição especial do artista indígena Skawennati.

Foi a primeira aparição pública de Harry e Meghan em 2020, depois de eles fazerem uma pausa de seis semanas para passar o Natal e o ano novo com seu filho de oito meses, Archie, no Canadá. O casal parou para conversar com pessoas balançando bandeiras canadenses antes de entrarem no prédio.

O casal tirou uma foto com a equipe do Alto Comissariado do Canadá no Reino Unido durante a visita na Casa do Canadá Foto: Daniel Leal-Olivas / Pool via AP

Harry e Meghan, o duque e a duquesa de Sussex, haviam visitado a Casa do Canadá pela última vez no Dia da Commonwealth, em março de 2019.