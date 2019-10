Príncipe Harry divulga teaser de encontro com Ed Sheeran; veja

Príncipe Harry 'recebe' Ed Sheeran Foto: Instagram / @sussexroyal

O cantor Ed Sheeran e o príncipe Harry realizaram um encontro entre si, e um teaser do vídeo do momento foi divulgado nesta quarta-feira, 9. A íntegra do conteúdo foi anunciada para amanhã, quinta-feira, 10.

No vídeo, divulgado pelo perfil oficial do duque e da duquesa de Sussex (Harry e Meghan Markle), Ed Sheeran aparece tocando a campainha da casa do príncipe, que brinca: "É como olhar em um espelho".

Na sequência, o cantor pergunta: "Se importa se eu trouxer com a câmera?". "Claro, vamos entrando", prossegue o príncipe.

